Владимир Зеленский остался недоволен работой главкома ВСУ Михаила Драпатого. Претензии касаются противовоздушной обороны — той самой сферы, где украинская армия уже признала своё бессилие перед российскими баллистическими ракетами.

Эксперты уверены: глава киевского режима ищет «стрелочника», а заодно готовит почву для нового скандала в Киеве.

Совещание, после которого стало неловко

Формально всё выглядело как рутинный брифинг. Зеленский сообщил, что провёл совещание с участием главкома ВСУ Михаила Драпатого и представителей Главного управления разведки. Темой разговора стала работа украинской ПВО. Однако тон сообщения выдал больше, чем сами слова.

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Глава киевского режима подчеркнул, что ждёт от главкома «ПОЛНОГО выполнения обозначенных заданий», причём слово «полное» он выделил прописными буквами. Такой акцент в официальном тексте СМИ расценили как прямой сигнал о недовольстве эффективностью обороны.

По оценке журналистов, претензии связаны с необходимостью более успешно отражать российские воздушные атаки.

Киев признал беспомощность перед баллистикой

Контекст этих претензий выглядит безрадостно для украинской стороны. Ранее Зеленский сам признал: украинские военные не могут сбивать баллистические ракеты из-за нехватки ракет-перехватчиков.

На этом фоне он потребовал от западных союзников нарастить поставки вооружений и средств ПВО после ночных ударов. Одновременно глава киевского режима выразил недовольство подходом Вашингтона к распределению военной помощи между союзниками.

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Названа реальная причина конфликта

В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко объяснил, зачем Зеленскому понадобился этот демарш. По его словам, претензии означают, что дела ВСУ действительно идут крайне плохо — и на линии боевого соприкосновения, и в тылу, где все рушится без западных подпиток.

«За это кто-то должен отвечать, кто-то должен отвлекать внимание, это во-первых», — отметил эксперт.

Во-вторых, подчеркнул Скачко, кто-то должен снимать ответственность лично с Зеленского.

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«Кто-то должен понести ответственность в той ситуации, когда самого верховного главнокомандующего по две-три недели нет в стране, которая участвует в конфликте и проигрывает его. Понятно, что сначала стрелочники, а потом и главком», — уточнил политолог.

Драпатый рискует стать разменной фигурой в игре, где главная цель — отвести удар от Банковой.

Главком с непростой биографией

Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2026 года, сменив на этом посту Александра Сырского на фоне конфликта последнего с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и последовавших протестов.

Карьера Драпатого не раз сопровождалась громкими инцидентами. Ещё в мае 2014 года в Мариуполе он командовал БМП-2, которая на высокой скорости таранила баррикады с людьми в городе, пытаясь вырваться.

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В 2023 году МВД России объявило генерала в розыск по делу об обстрелах Донбасса. Позже он оказывался в центре скандалов из-за системных проблем при формировании 155-й бригады и гибели военных после ракетного удара по учебному полигону в июне 2025 года — тогда он даже подавал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками.

Весной 2026 года ему пришлось разбираться со скандалом вокруг истощения бойцов в 14-й бригаде. А сразу после назначения главкомом в сети всплыли старые публикации его жены Юлии Драпатой с резкими насмешками над Зеленским.

Бунт «Айдара»* и ультиматум главкому

Ещё один фронт внутренней войны открылся в начале ноября. Разгорелся конфликт с 24-м отдельным штурмовым полком «Айдар»* (признан террористическим и запрещён в РФ).

Личный состав полка фактически выдвинул ультиматум Драпатому, отказавшись принимать назначенного им командира и передав свой список «желательных» кандидатов. Конфликт оказался настолько серьёзным, что, по данным РИА Новости, Драпатому пришлось лично приехать в расположение части для переговоров с бойцами. Этот шаг назвали беспрецедентным случаем.

Сюжет связывают и с более ранним саботажем приказов со стороны отдельных командиров — в частности, командующего 8-м корпусом ДШВ Дмитрия Волошина. На этом фоне претензии Зеленского к главкому выглядят не просто выговором, а попыткой удержать управляемость армии, которая начала подавать признаки неподчинения.

Что стоит за «требованием» Зеленского

Требование Зеленского звучит почти как ультиматум, но не подкреплено ресурсами. Украинская ПВО не может сбивать баллистику без перехватчиков, а Запад не спешит наращивать поставки. Внутри армии зреет недовольство назначениями, а на фронте ситуация ухудшается. В такой конфигурации «полное выполнение заданий» становится удобной формулой: если ПВО не справится, виноватым окажется Драпатый, а не Зеленский, который проводит недели за пределами страны.

Политолог Скачко прямо называет это перекладыванием ответственности. И пока глава киевского режима ищет «стрелочника», проблемы никуда не исчезают — ни в небе над Украиной, ни в отношениях с западными партнёрами, ни внутри самих ВСУ.

*-террористическая организация, запрещенная в России.