После падения на лестнице гостиницы в Нерюнгри медики пришли на помощь музыкальному критику Сергею Соседову спустя 12 минут. Также стало известно, что перед тем, как зайти в гостиницу, Соседов курил.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил, могло ли курение спровоцировать головокружение и последующее падение музыкального критика.

«Курение может вызвать головокружение, но в процессе, из-за гипоксии. Мы видели видео, что Соседов очень медленно идет по лестнице. Там, возможно, в силу головокружения, он так медленно идет, ему сложно идти. Но каких-то существенных нарушений именно с точки зрения координации, гипоксии я не вижу. Я думаю, эту версию надо в последнюю очередь рассматривать», — сказал Шуров.

Врач Литвиненко ранее прокомментировал aif.ru, могли ли прибывшие через 12 минут медики спасти Соседова после падения.