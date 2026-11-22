Советник президента Федерации хоккея России по судейству и почетный спортивный судья Анатолий Баринов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе национальной организации.

Точные причины кончины специалиста в сообщении не раскрываются.

В федерации подчеркнули, что высокий профессионализм и многолетний труд ветерана спорта внесли неоценимый вклад в становление и развитие отечественной системы арбитража. Заслуги деятеля ранее были отмечены рядом государственных и ведомственных наград.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Анатолия Михайловича», — говорится в тексте заявления, где также отмечается, что светлая память о специалисте навсегда останется в истории национального спорта.

В прошлом Баринов выполнял функции линейного и главного арбитра на матчах высшего дивизиона чемпионата СССР. Также он обслуживал престижные международные турниры, включая мировые первенства 1979 и 1983 годов.

По окончании активной судейской практики специалист перешел на административную работу в ФХР в 1994 году. Он стоял у истоков создания Всероссийской коллегии судей и возглавлял данный орган с 2016 по 2019 год.

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