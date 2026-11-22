Писатель и сценарист Альберт Иванов, создавший сценарии известных мультфильмов «Приключения Хомы», «Крылья, ноги и хвосты» и «Хитрая ворона», скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила Московская городская организация Союза писателей России.

«Выражаем искренние соболезнования всем его родным и близким, всем поклонникам его таланта», — говорится в сообщении.

Иванов родился в 1938 году в Подмосковье, окончил сценарный факультет ВГИКа и работал редактором на «Мосфильме». Помимо анимационных картин, он написал сценарии к художественным фильмам «Семь стариков и одна девушка», «Три дня в Москве», «Свистать всех наверх!» и «Поговорим, брат...».

Особую известность писателю принесли сказки о приключениях Хомы и Суслика. Общий тираж произведений Иванова превысил 15 млн экземпляров.

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