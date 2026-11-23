Скорая помощь прибыла в гостиницу в Нерюнгри к Сергею Соседову за короткий промежуток времени, но несмотря на это, спасти музыкального критика не удалось. Ортопед-травматолог Андрей Литвиненко в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, от чего зависела возможность спасения Соседова.

Напомним, после падения на лестнице гостиницы в Нерюнгри медики пришли на помощь музыкальному критику Сергею Соседову спустя 12 минут.

«Скорая приехала достаточно быстро, у них норматив приезда 20 минут. В остальном всё зависит от того, насколько экстренно помощь была оказана, какие медицинские мероприятия проведены. При экстренной госпитализации все равно нужно время для постановки диагноза, срочно делают КТ или МРТ головного мозга, должен осмотреть нейрохирург, другие специалисты. Экстренная помощь должна быть оказана в течение часы, срочная - за 2-3 часа... Может, там уже была травма, несовместимая с жизнью. Врачи тоже не могут сразу по визуальному осмотру определить степень тяжести, тем более, если травма головы закрытая», — подчеркнул Литвиненко.

Он добавил, что результат зависел от многих факторов, включая возможность перевозки Соседова в медучреждение и так далее.

«То есть, тут нет четкого алгоритма, как с вкручиванием лампочки. Итог зависит от многих неизвестных», — уточнил врач.