Заслуженный артист России Владимир Устинов скончался на 85-м году жизни. Его сын Денис в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал причины смерти и рассказал, как на актёра повлияла кончина супруги, с которой он прожил более полувека.

«Он просто отключился от жизни»

Денис Устинов в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал о причине смерти отца.

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«У отца были проблемы с легкими, он очень много лет курил. Сейчас выяснилось, что у него и рак желудка был», — объяснил он.

Но главная причина — разбитое сердце актера. Практически ровно год назад умерла Тамара Устинова, супруга актера, с которой они прожили более 50 лет.

«Год назад ушла моя мать. Отец поменялся, сломался весь, начал сдавать на глазах, он просто отключился вообще от жизни», — рассказал сын актера.

Долгий брак вопреки тенденции

Владимир и Тамара Устиновы стали ярким примером того, что брак двух ярких творческих людей может быть крепким.

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«Они расписались в феврале 1969 года, были своего рода рекордсменами, в творческой среде такие крепкие браки — все-таки редкость», — поделился сын актера.

Денис Устинов рассказал, что его мама всегда была за кулисами театра.

«Мама была режиссером народного театра, организатором массовых праздников, преподавателем в институте культуры по режиссуре. Должности, можно сказать, закулисные, но тоже творческие. Они с папой были очень привязаны друг к другу, у них были очень нежные отношения. Они очень любили компании, были общительными», — поделился он.

«Такой классный дядька»

Тёплые воспоминания об актёре сохранили и те, кто знал его по работе в школе, где он вёл театральный кружок для детей.

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«Мы были знакомы с Владимиром Петровичем, когда работали в школе. Он вёл театральный кружок для детей. Он всегда был позитивный, подвижный, с отменным чувством юмора, со своими приколами, понятными всем, такой классный дядька. Мы с ним всегда при встрече очень тепло общались. Он умел найти подход к любому ребенку. Кто-то из его учеников связал жизнь с театром, для кого-то театр остался любимым хобби. Всегда очень жаль, когда такие люди уходят. Это жизнь, к сожалению», — отметила Анна Басаргина.

Более 80 образов за полвека на сцене

Актёр служил в рязанском ТЮЗе с 1974 года. За более чем полвека он создал свыше 80 образов. Одним из самых ярких стали роли графа де Рошфора в «Трех мушкетёрах», Жак Паганель в «Детях капитана Гранта», Мортимер в «Собаке Баскервилей», Акелы в «Маугли».

Последний раз овации в честь Владимира Устинова раздадутся 23 ноября. Прощание с ним пройдет в здании ТЮЗа.

История Владимира Устинова — пример редкой для творческой среды верности: и профессии, и одной единственной женщине, с которой он прожил более 50 лет. Именно потеря супруги, по словам сына, и подкосила актёра, а тяжёлые болезни лишь завершили то, что началось год назад.