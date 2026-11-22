Церемония прощания с известным детским писателем и сценаристом Альбертом Ивановым, скончавшимся на 89-м году жизни, состоится в среду, 25 ноября, в столичном храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве. Об этом в воскресенье, 22 ноября, агентству РИА Новости сообщили родственники литератора.

«Прощание пройдет в среду, в 11:00, в Храме Троицы Живоначальной в Троицком-Голенищеве на Мосфильмовской», — уточнила собеседница агентства.

Альберт Иванов ушел из жизни в ночь на субботу, 21 ноября, в возрасте 88 лет. По словам близких, литератор давно страдал от сердечно-сосудистых заболеваний: во вторник его состояние резко ухудшилось, потребовалась госпитализация в реанимационное отделение, однако в субботу его сердце остановилось.

Будущий писатель появился на свет 5 июня 1938 года в подмосковном поселке Ожерелье. Высшее образование он получил сначала в Воронежском государственном университете, который окончил в 1960 году, а затем во ВГИКе. С 1966 года состоял в Союзе писателей СССР и трудился редактором на киностудии «Мосфильм».

Всенародную любовь автору принесли сказочные повести о приключениях хомяка Хомы и его верного друга Суслика, а также сборники «Настойчивая погода», «Февраль — дорожки кривые» и «Новые причуды водолаза Ураганова» — совокупный тираж его книг превысил 15 миллионов экземпляров.

Кроме того, по сценариям Иванова были сняты популярные мультфильмы «Крылья, ноги и хвосты», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и выпуски альманаха «Веселая карусель», а в игровом кино он выступил сценаристом картин «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Свистать всех наверх!» (1970), «Три дня в Москве» (1974) и «Поговорим, брат…» (1978).