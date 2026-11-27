Употребление кофе перед сдачей анализов крови может исказить некоторые показатели, даже если напиток был без сахара. Об этом предупредила клинический патолог Клаудия Мейра в разговоре с изданием Terra.

По словам специалиста, кофе может повлиять на результаты исследований уровня глюкозы, адреналина, норадреналина, дофамина и ренина. Поэтому последнюю чашку напитка она рекомендует выпивать за 8–12 часов до взятия крови.

Также врач посоветовала отказаться от кофе перед посещением специалиста, если прием предполагает измерение артериального давления. Напиток может повлиять на этот показатель и привести к неточным результатам.

Мейра также предупредила о влиянии алкоголя на результаты анализов. Он способен изменить уровень триглицеридов и глюкозы в крови, а также показатели работы печени. По словам врача, от спиртного следует воздерживаться как минимум за 24 часа до сдачи анализов, а в идеале — за 72 часа.

О влиянии кофе на состояние зубов ранее сообщала стоматолог-терапевт Наталья Анисимова.

Кроме того, стало известно лучшее время для вечернего чая.