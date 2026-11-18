Американский кардиолог Минхал Макшуд считает несладкое соевое молоко одним из наиболее удачных вариантов для приготовления кофе. Оно содержит полноценный растительный белок и, согласно исследованиям, может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина. Об этом пишет издание Parade, перевод статьи выполнил aif.ru.

В публикации приводятся результаты метаанализа 46 исследований, опубликованного в 2019 году в журнале The Journal of Nutrition. Согласно его выводам, употребление соевого белка в среднем количестве 25 граммов в день было связано со снижением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) примерно на 3–4%.

Еще одним подходящим вариантом врач назвала несладкое миндальное молоко. В нем меньше калорий и углеводов, чем в некоторых других видах молока, однако содержание белка значительно ниже, чем в соевом.

При этом кардиолог обратила внимание на состав овсяного молока. Сам по себе этот напиток не считается вредным для сердца, однако некоторые готовые варианты содержат добавленный сахар. Если к ним добавить сиропы, калорийность и количество сахара в латте могут существенно вырасти.

Регулярное употребление сладких напитков, по словам специалиста, может способствовать набору веса, развитию инсулинорезистентности и повышению уровня триглицеридов, что увеличивает риски для сердечно-сосудистой системы.

При этом отказываться от кофе необязательно. Кардиолог отметила, что длительное употребление этого напитка не связывают с образованием бляшек в артериях. Для большинства здоровых взрослых она рекомендует ограничиваться двумя-четырьмя чашками кофе в день.

Ранее сообщалось, что включение в рацион четырех продуктов может положительно сказаться на сердечно-сосудистой системе и помочь снизить вероятность инсульта.