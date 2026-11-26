Диетолог Жаклин Флейшер рассказала, когда лучше выпивать последнюю чашку чая, чтобы не нарушать сон. Своими рекомендациями специалист поделилась в беседе с Real Simple, передает «Лента.ру».

По словам Флейшер, чай без кофеина можно пить примерно за час до сна, поскольку он может стать частью расслабляющего вечернего ритуала. Напитки с кофеином рекомендуется употреблять не позднее чем за шесть часов до отдыха. Людям с повышенной чувствительностью к этому веществу врач посоветовала отказаться от них за восемь-десять часов до сна.

Флейшер объяснила, что кофеин усваивается в течение трех-шести часов. Она также сослалась на исследование, согласно которому употребление чая и кофе с кофеином после 21:00 затрудняет засыпание, сокращает продолжительность сна и ухудшает его качество.

Ранее врач рассказала об опасности привычки согреваться горячим чаем после улицы.