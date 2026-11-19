Привычка медленно пить одну чашку кофе весь день вредна для зубов. Об этом «Ленте.ру» рассказала стоматолог-терапевт Наталья Анисимова.

По ее словам, риск возрастает, если употреблять напиток небольшими глотками в течение нескольких часов и добавлять в него подсластители. При этом чашка кофе, выпитая за 10-20 минут, обычно менее вредна, чем тот же объем напитка, который человек растягивает на несколько часов. При постоянном употреблении кофе небольшими глотками слюна не успевает полностью нейтрализовать кислоты. В таких условиях не восстанавливается и минеральный баланс эмали.

Анисимова добавила, что опасность для зубов увеличивается, если пить кофе с сахаром, медом, сиропами, карамелью или сладкими сливками. Врач объяснила, что сахар провоцирует деминерализацию эмали. Каждый новый глоток такого напитка усиливает этот процесс.

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