Нежелание лечить грыжу обернулось для жительницы Липецкой области тяжелейшей патологией, потребовавшей вмешательства хирургов, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере «Макс».

«В областной больнице спасли женщину с тяжелейшей патологией. Через отверстие для пищевода почти весь ее желудок сместился в грудную клетку. Анатомически это катастрофа для организма», - написал губернатор.

По его словам, грыжа была обнаружена у жительницы Липецкой области еще восемь лет назад. Однако женщина не приняла необходимых мер для лечения, что в итоге привело к риску спонтанного разрыва пищевода и развития опасных для жизни осложнений.

Пациентке потребовалась операция, которую успешно провел заслуженный врач России Александр Аллахвердян, приехавший в Липецк для обучения студентов местного медвуза.

«Учиться у такого специалиста – большая удача для наших врачей, возможность перенимать новые методики и расти профессионально», - отметил Артамонов.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе врачи спасли мальчика, перенесшего клиническую смерть.