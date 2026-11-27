Постоянно холодные стопы могут указывать на нарушения кровообращения, анемию или заболевания щитовидной железы, рассказала RT невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, на холоде периферические сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло для внутренних органов. Однако если ноги мёрзнут даже в тёплом помещении и шерстяных носках, необходимо выяснить причину. Помимо перечисленных заболеваний, это может быть связано с синдромом Рейно или нарушением работы периферических нервов.

«Если нога побледнела или посинела, появились выраженная боль, отёк и онемение, это может быть острым нарушением кровоснабжения и требует немедленной медицинской помощи», — подчеркнула Демьяновская.

При обследовании врач уточняет, когда появился симптом, одинаково ли мёрзнут обе ноги и меняется ли цвет кожи. При необходимости пациенту назначают анализы крови, УЗИ сосудов или электронейромиографию.