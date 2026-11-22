У обычной поваренной соли есть полезный аналог, рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Павел Баранов.

«Соль можно заменять на специальную соль с низким содержанием натрия», — отметил он.

При этом приправы в виде паприки, куркумы, чеснока и других можно использовать без особых ограничений.

«Всякие травы, паприка, перец, куркума, молотый чеснок и лук — это уже отдельные самостоятельные приправы, их можно добавлять без проблем. Главное аккуратно с комбинированными специями, типа "для мяса" и тому подобных — в них обычно присутствует немало соли», — подчеркнул врач.