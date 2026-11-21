Роспотребнадзор обратился в Министерство здравоохранения Казахстана за официальной информацией об эпидемиологической ситуации в стране после сообщений о распространении так называемого «валящего с ног вируса». Об этом проинформировали в пресс-службе российского ведомства.

При этом, по данным Минздрава Казахстана, ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается стабильной и соответствует ежегодному сезонному подъему.

«Согласно информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в стране остается стабильной», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Швейцарии выявили несколько случаев заболевания опасной лихорадкой чикунгунья. В ВОЗ отметили, что в нескольких швейцарских кантонах распространены азиатские тигровые комары, которые могут переносить вирус.