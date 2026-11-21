Служебная немецкая овчарка нашла 11-летнего мальчика, который ушел из дома после ссоры с родными в столице Казахстана Астане, сообщает МВД страны.

«В поиске участвовал служебный пес Феликс под руководством кинолога Аслана Елтая. Благодаря профессиональным навыкам четвероногого напарника мальчика удалось обнаружить в подвальном помещении жилого дома», — сказано в публикации.

Феликсу семь лет. Он специализируется на поиске людей по запаховому следу. С начала 2026 года собака участвовала в 18 поисковых операциях.

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