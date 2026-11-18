Магнус Карлсен, представляющий Норвегию и являющийся 16-м чемпионом мира, на соревновании Total Chess World Championship во второй раз кряду уклонился от поединка с казахстанской шахматисткой Бибисарой Асаубаевой. Таким образом гроссмейстер стремился сохранить свое первенство в рейтинге FIDE.

В столице Венгрии организован новый турнир Total Chess World Championship, где участники состязаются в классических шахматах, рапиде и блице. Групповой этап сложился для Карлсена неудачно: он не смог выиграть ни одной партии. В оперативном рейтинге норвежец лишился 21,8 балла (2801,2) и теперь может впервые за 17 лет оказаться ниже порога в 2800 пунктов.

Против Асаубаевой Карлсен играл в утешительной сетке плей-офф. Второй матч он завершил победой над соперницей в блице и рапиде — 10:2, поэтому проводить партию с классическим контролем времени не имело смысла. В связи с этим норвежец повторно не явился на игру и был наказан техническим поражением, однако данный результат в зачет рейтинга не идет.

Так, противостояние с Асаубаевой закончилось со счетом 10:10. Днем ранее, после рапида и блица, норвежец лидировал 11,5:0,5 и также пропустил классическую партию. В итоге его победа составила 11,5:8,5. По сумме двух матчей Карлсен превзошел Асаубаеву и теперь поборется за 17-е место на Total Chess World Championship.

Первое место в рейтинге FIDE Карлсен непрерывно занимает с июля 2011 года. Ничья в классической партии с Асаубаевой отбросила бы его ниже 2800 пунктов, а поражение — в зависимости от прочих результатов турнира — могло стоить ему лидерства.