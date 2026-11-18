В Швейцарии впервые зафиксировали 4 случая заражения лихорадкой чикунгунья на территории страны. Все заболевшие проживают в кантоне Тичино и в последнее время не посещали регионы распространения вируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Источник заражения установить не удалось. Болезнь протекала благоприятно, однако у некоторых пациентов сохранились боли в суставах.

В ВОЗ отметили, что в нескольких швейцарских кантонах распространены азиатские тигровые комары, которые могут переносить вирус чикунгунья. Их популяция сформировалась в том числе в кантоне Тичино.

После выявления заболевших власти организовали поиск новых случаев инфекции, исследования популяций комаров и меры по борьбе с насекомыми. Медработников и население также проинформировали о рисках.

Новых случаев заражения обнаружить не удалось.

Вместе с тем ВОЗ предупредила, что дальнейшее распространение вируса возможно, если он попадет в районы обитания комаров-переносчиков. При этом риск передачи инфекции сейчас оценивается как низкий из-за сезонного снижения активности насекомых.

Накануне сообщалось, что с начала вспышки Эболы в Демократической Республике Конго, объявленной 15 мая, заразились более 11 тысяч человек. Умерла более 5,5 тысячи человек.