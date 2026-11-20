В Казахстане восстановили стелу бойцам Красной армии, почти полностью разрушенную вандалами на этой неделе, сообщили 20 ноября в Генеральном консульстве России в Алма-Ате.

Стела была установлена на месте госпитального захоронения 72 неизвестных советских бойцов, умерших в годы Великой Отечественной войны от ран в эвакуационных госпиталях города Джамбула (нынешнее название Тараз).

В дипломатическом представительстве выразили уверенность, что в Казахстане продолжат расследование инцидента и накажут виновных. Российские дипломаты поблагодарили власти Жамбылской области и города Тараза за оперативное восстановление памятника.

15 октября стела была открыта после реставрации, участие в которой принимала российская сторона. Уже 18 ноября стало известно о разрушении стелы неизвестными. Отмечалось, что памятник получил сильные повреждения.