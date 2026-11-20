Привычка проверять время на телефоне после ночного пробуждения может усугублять бессонницу. Об этом рассказал врач-онколог Владимир Ивашков в своем Telegram-канале.

По словам врача, увидев на экране, например, 3:40, человек начинает думать о том, сколько еще сможет поспать. Подобные подсчеты усиливают беспокойство и мешают снова заснуть.

В подтверждение этой связи Ивашков привел исследование американских ученых, опубликованное в 2023 году. Они проанализировали данные почти 4,9 тысячи пациентов клиник сна и обнаружили: чем чаще люди проверяли время ночью, тем сильнее были выражены симптомы бессонницы и тем чаще они принимали снотворные препараты.

Также врач обратил внимание на данные Американской академии медицины сна: 87% американцев держат телефон в спальне во время сна.

Чтобы избавиться от привычки проверять время, Ивашков рекомендует пользоваться обычным будильником, не оставлять смартфон рядом с кроватью и не смотреть на часы при ночном пробуждении.