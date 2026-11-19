Умерший в 29 лет комик Элдос Алмазов в последние месяцы боролся с раком костей. О процессе лечения мужчина рассказывал в своем блоге.

Онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о симптомах этого заболевания.

«Костные опухоли - это саркомы. Там есть целая разновидность. Обычно они характерны для молодых людей в период бурного роста костного скелета. Это опухоль, которая развивается из соединительной ткани. Что касается диагностики, то это какая-либо деформация, боль или так называемый патологический перелом, то есть от несоразмерной нагрузки ломается кость. Важен контроль за костной системой в период бурного роста. Важно не пропустить развитие этого заболевания, кроме как с помощью компьютерной томографии, очень сложно что-то распознать в толще костной структуры. Обычно отслеживается в динамике», - пояснил эксперт.

Примечательно, что до третьего класса Элдос ничем не отличался от сверстников, но затем его рост резко остановился. Врачи диагностировали гипофизарный нанизм - эндокринное заболевание, вызванное недостатком гормона роста (соматотропина). К моменту взросления его рост составил 130 см, из-за чего внешне он был похож на ребёнка.

Ранее стало известно, где похоронят умершего от рака в 29 лет комика Алмазова.