В возрасте 29 лет ушел из жизни комик Элдос Алмазов, ставший известный благодаря участию в «Открытом микрофоне» на ТНТ, интернет-проекту «Большое шоу» с Азаматом Мусагалиевым и других шоу.

В последние месяцы Элдос боролся с остеосаркомой — агрессивной злокачественной опухолью костной ткани.

Борьба с болезнью

Весной 2026 года Элдос сообщил о страшном диагнозе. Остеосаркома была локализована в левой ноге. Опухоль давала о себе знать сильными болями, которые комик поначалу принимал за ушиб или защемление нерва.

Он честно рассказал подписчикам о болезни и необходимости длительного лечения. Он писал, что ему предстоит долгое лечение, Элдос надеялся, что болезнь можно победить. Комик организовал сбор средств на медицинские процедуры, и на помощь быстро пришли подписчики и коллеги-стримеры.

Элдос прошёл четыре курса химиотерапии. К августу опухоль уменьшилась, и врачи смогли провести операцию по её удалению. В сентябре ему сделали сложное хирургическое вмешательство, после которого он заново учился ходить. В начале октября после очередной химиотерапии у него резко ухудшились анализы и открылось сильное кровотечение, двое суток он провёл в реанимации.

В последний раз на связь Элдос выходил 20 октября. «Я дома и со мной все хорошо. В понедельник вторая химия, а если считать в общем, то шестая, а пока набираюсь сил», — писал он.

Элдос Алмазов Фото: соцсети

Смерть и прощание

18 ноября 2026 года Элдоса Алмазова не стало. «Вчера, во время операции, мы потеряли Элдоса. Это огромная утрата для всех нас, особенно для его родителей», - сообщила aif.ru двоюродная сестра Элдоса Айдана.

Друг комика, стример Анар Абдуллаев, уточнил обстоятельства смерти: Элдосу делали операцию на животе, и его сердце не выдержало.

«Я просто ждал его возвращения в Москву и помогал ему. Все это время я был на связи, когда у него был рак, но, к сожалению, его сердце не выдержало», — сказал он в видеообращении. Абдуллаев также сообщил, что возьмёт на себя все расходы, связанные с похоронами.

Прощание с артистом пройдет на его родине, в селе Тельман Ошской области Кыргызстана. Джаназа-намаз — мусульманская погребальная молитва — началась сегодня в 14:00, после чего Элдоса предадут земле.

Элдос Алмазов Фото: Соцсети

Чем известен Элдос Алмазов

Элдос Алмазов родился 25 сентября 1997 года в селе Тельман Ошской области Кыргызстана. В детстве у него диагностировали редкое эндокринное заболевание — гипофизарный нанизм, из-за которого выработка гормона роста частично или полностью прекращается. Его рост остановился примерно в 9–10 лет и в итоге составил около 130 сантиметров.

Несмотря на особенности здоровья, Элдос с ранних лет тянулся к юмору. Ещё в школе он начал снимать короткие юмористические ролики о ситуациях из собственной жизни. В 2018 году он переехал в Москву, где работал курьером по доставке цветов, диджеем и делал афиши на заказ. Выступать со стендапом он начал в 2020 году.

Элдос Алмазов Фото: Соцсети/StandUp

Широкая известность пришла к Элдосу в 2021 году после участия в шестом сезоне шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Он попал в команду Алексея Щербакова и дошёл до полуфинала проекта. Позже комик участвовал в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.

Его юмор строился на самоиронии и переосмыслении жизненных трудностей. Особенность внешности, из-за которой его часто принимали за ребёнка, стала не поводом для комплексов, а основой для фирменных шуток. Помимо стендапа, Элдос вёл стримы на платформе Twitch и сотрудничал с другими комиками и стримерами.

Комик рассказывал в интервью, что из-за особенностей внешности стеснялся знакомиться первым и не становился инициатором отношений. Также он не планировал иметь детей, опасаясь передать генетическое заболевание.

Элдос Алмазов прожил короткую, но яркую жизнь. Он превратил то, что могло стать поводом для насмешек, в инструмент искусства — и заставил миллионы людей смеяться и сопереживать. Его самоирония, стойкость и открытость перед лицом смертельной болезни стали примером для многих.