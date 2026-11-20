Стендап-комик Элдос Алмазов умер в возрасте 29 лет после нескольких месяцев борьбы с раком костей. Онколог Евгений Черемушкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал об особенностях этого заболевания.

Напомним, у Элдоса Алмазова было диагностировано два серьёзных заболевания. Первое - гипофизарный нанизм, эндокринное нарушение, при котором прекращается выработка гормона роста (соматотропина). Диагноз был поставлен в возрасте 10 лет, из-за чего рост комика остановился: к окончанию школы он составлял 112 см, а во взрослом возрасте - около 130 см.

В апреле 2026 года у Элдоса выявили остеосаркому - агрессивную злокачественную опухоль костной ткани. Поводом для обследования стали продолжительные боли в ноге, которые комик около месяца игнорировал, списывая на ушиб или защемление нерва, и пытался лечиться самостоятельно. После четырёх курсов химиотерапии, уменьшивших опухоль, в сентябре 2026 года Элдосу провели операцию по её удалению, после чего ему пришлось заново учиться ходить.

В октябре 2026 года состояние комика ухудшилось: после химиотерапии резко упали показатели крови, ослаб иммунитет, развилась пневмония, появились язвы во рту. Два дня он провёл в реанимации. 18 ноября Элдос Алмазов скончался в Бишкеке во время операции на брюшной полости.

«Это достаточно редкое заболевание. Это была именно саркома, она встречается намного реже. Обычно они характерны для молодых людей в период бурного роста костного скелета. Это опухоль, которая развивается из соединительной ткани», - пояснил специалист.

Черемушкин отметил, что этот вид заболевания вполне поддается лечению. Врач подчеркнул, что в медицине термин «рак» обычно применяют к опухолям из эпителия (кожи, слизистых). А кости состоят из соединительной ткани, поэтому такие злокачественные опухоли в этой области правильно называть саркомами.

Ранее стало известно, где похоронят умершего от рака в 29 лет комика Алмазова.