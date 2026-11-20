Блогерша Ката Аматиста, три года проходившая лечение от онкологического заболевания, скончалась в возрасте 25 лет, сообщает KP.RU со ссылкой на Dexerto и заявление её семьи.

«Ее тело обрело покой, но ее свет, любовь и все прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас», — сообщили родные блогера.

О диагнозе девушка впервые рассказала подписчикам в 2023 году. Врачи обнаружили у неё медуллобластому — злокачественную опухоль головного мозга. Она перенесла операцию и прошла химиотерапию, делясь этапами лечения в социальных сетях.

Близкие отметили, что, несмотря на тяжёлое заболевание, Ката старалась жить полной жизнью.