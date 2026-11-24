Кофейные зёрна не содержат холестерин. Но в их маслах присутствуют дитерпены — кафестол и кахвеол. Эти вещества подавляют механизмы, с помощью которых печень выводит холестерин, и тем самым повышают уровень липопротеинов низкой плотности — того самого «плохого» холестерина.

Важная бумага

Попадут ли эти вещества в вашу чашку или нет — зависит от способа приготовления кофе.

Если готовить кофе в турке, френч-прессе или кофемашине, где горячая вода продолжительное время контактирует с кофейной гущей, — дитерпены будут активно переходить в напиток.

А если использовать дрип-пакеты, капельные кофеварки, pour-over (метод, при котором горячую воду проливают через молотый кофе, который находится в специальной воронке) — бумажный фильтр будет работать как физический барьер. Бумага вместе с кофейными маслами задерживает значительную часть этих соединений. Исследования показывают: бумажная фильтрация убирает более 80–95% жирорастворимых компонентов, связанных с повышением холестерина.

И это не теория. Учёные проверили это в контролируемых исследованиях. В одном из экспериментов участники из одной группы несколько месяцев пили кофе из френч-пресса, а из другой — фильтрованный. В группе с нефильтрованным кофе уровень ЛПНП оказался примерно на 9–14% выше, чем во второй. И что важно: когда участники прекратили пить нефильтрованный кофе, показатели участников первой группы со временем вернулись к норме. Более масштабные данные — норвежское исследование с большой выборкой, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology в 2020 году. Оно показало: употребление фильтрованного кофе ассоциировалось с более низкой общей смертностью, тогда как большое количество нефильтрованного — с более высокой сердечно-сосудистой смертностью.

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А как же металлический фильтр в кофемашинах?

Увы, металлические сетки дитерпены не задерживают, и по влиянию на холестерин такой кофе ближе к нефильтрованному. «Работает» именно бумага.

«Важно оговориться: фильтрованный кофе — не лекарство, — рассказал aif.ru кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский, — он не „снижает“ холестерин, он просто менее вреден по сравнению с некоторыми другими способами заваривания, если цель — не провоцировать рост ЛПНП».

Для людей с нормальным уровнем холестерина одна чашка кофе в день вряд ли существенно повлияет на показатели. Но если пить кофе регулярно — особенно больше трёх чашек в сутки, — эффект может стать заметнее. Особенно это важно при наличии факторов риска: повышенного холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. В таких случаях стоит внимательнее отнестись к тому, как именно вы готовите кофе.

Но при этом не стоит ждать от дрип-кофе чудодейственного эффекта. Он не заменит диету, физическую активность или медикаментозную терапию, которые назначают врачи для снижения холестерина.