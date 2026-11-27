Молочные продукты считаются одним из лучших источников кальция. А еще это отличный источник животных протеинов. Поэтому творог, сыр, кефир, молоко считают лучшим дополнением и основой завтрака. Нутрициолог Ольга Яблокова объяснила aif.ru в каком кусочке сыра находится нужное количество кальция и сколько творога нужно съесть, чтобы получить достаточно белка.

Сыр

Среди этих продуктов по концентрации кальция обычно выигрывают твердые и полутвердые сыры. При производстве из молока удаляется значительная часть воды, поэтому белок и минералы оказываются в меньшем объеме. Например, в голландском сыре около 1000 мг кальция и 26 г белка на 100 г. Но это не рекомендация съедать стограммовый кусок: обычная порция заметно меньше.

Кусочек весом около 30 г даст примерно 300 мг кальция и 8 г белка. Для кальция это существенный вклад, а вот основным белковым продуктом обеда такая порция не станет. Увеличивать ее только ради белка не стоит: вместе с ним вы получите больше соли и жира. Сыр удобнее добавлять к овощам, яйцам или другим блюдам, а не пытаться заменить им всю белковую часть рациона.

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Творог

Творог стоит рассматривать прежде всего как белковый продукт. Его состав зависит от технологии и производителя, но в обычной порции можно получить заметно больше белка, чем из стакана молока или нескольких ломтиков сыра. В твороге может быть до 28 г белка на порцию. У конкретной марки значение может отличаться, поэтому ориентироваться лучше на упаковку и выбирать продукт с максимальным количеством белка.

По кальцию творог менее выгоден: в нем около 164 мг на 100 г. Поэтому утверждение, что именно творог обязательно нужно есть для крепких костей, слишком категорично. Он помогает разнообразить питание, но не обладает исключительными преимуществами перед остальными источниками кальция.

Молоко

В молоке белок не так сконцентрирован: примерно 3 г на 100 г продукта. А содержание кальция может доходить до 120 мг на 100 мл.

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Но важно понимать, что количество молочных продуктов не дает дополнительных гарантий крепких костей. Для высокого потребления молока не установлено последовательного преимущества в профилактике переломов. Если ежедневно сочетать много жирного сыра, цельного молока, сливок и масла, можно получать избыток энергии и насыщенных жиров. Это может негативно сказаться на здоровье.

Из каких продуктов получать кальций

Один из хороших вариантов — сардины или лосось с мягкими съедобными костями. Именно кости дают значительную часть кальция, поэтому рыбное филе без них — не равноценная замена. Такая рыба одновременно помогает получить белок и разнообразить семейное меню: ее можно добавлять к овощам, картофелю или крупам.

Другой вариант — тофу, изготовленный с использованием сульфата кальция. Здесь важно читать состав: содержание минерала зависит от вещества, которым свернули соевое молоко. Тофу с другим коагулянтом может содержать гораздо меньше кальция. Его удобно запекать, тушить с овощами или добавлять в теплые салаты.

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Брокколи, листовая капуста и пак-чой тоже вносят свой вклад и добавляют в рацион клетчатку. Миндаль, кунжут и тахини можно использовать как дополнение, но небольшая посыпка семенами не заменит полноценный источник кальция.

Что влияет на усвоение кальция

Количество кальция в еде и количество, которое организм усвоит, — не одно и то же. Для его всасывания в кишечнике необходим витамин D. При его недостатке даже богатый кальцием рацион не всегда решает проблему. Но это не повод самостоятельно назначать себе высокие дозы добавок: необходимость приема и дозировку лучше обсуждать с врачом.

Не нужно пытаться получить весь дневной кальций за один ужин. С увеличением количества минерала за один прием доля его усвоения снижается. Поэтому удобнее распределять продукты с кальцием между разными приемами пищи, чем вечером съедать большую порцию сыра в надежде компенсировать весь день.

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Еще важно учесть, что нормальный кальций в анализе крови не доказывает, что его достаточно в питании. Организм поддерживает этот показатель в узком диапазоне, в том числе за счет запасов в костях. Оценивать рацион только по такому анализу неправильно.

Таким образом, не во всех молочных продуктах много белка и кальция. А также не стоит вводить их в слишком большом количестве в рацион. Важно включать как молочные продукты, так и другие источники в свой рацион. И обязательно следить за общим рационом, работой желудочно-кишечного тракта и здоровьем организма в целом. Тогда кальций будет хорошо усваиваться и поступать в достаточном количестве.