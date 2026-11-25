Шаурма — популярное блюдо ближневосточной кухни, которое прочно вошло в культуру уличного питания во многих странах.

Блюдо представляет собой мясо (чаще всего курица, говядина или баранина), обжаренное на вертикальном гриле, а затем нарезанное тонкими ломтиками. Его заворачивают в лаваш или питу вместе со свежими или маринованными овощами (помидорами, огурцами, капустой, луком) и дополняют соусом — например, чесночным, йогуртовым или томатным. Часто добавляют специи, зелень, иногда — картофель фри или морковь по‑корейски.

Почему шаурму считают «полезной»?

У шаурмы действительно есть несколько объективных преимуществ:

— Правильно приготовленная шаурма содержит мясо (белок), овощи (клетчатка, витамины) и хлеб (углеводы). Собственно, это и называют сбалансированным блюдом.

Если шаурма готовится на основе куриной грудки, в ней меньше насыщенных жиров, чем в шаурме с красным мясом.

— Капуста, огурец, помидор, зелень — это клетчатка, витамины и антиоксиданты при низкой калорийности.

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В чём «подвох»?

Проблемы почти всегда кроются в соусе и способе приготовления.

— Майонез и большое количество жирного соуса значительно повышают жирность и калорийность шаурмы. Жирный вариант с большим количеством майонеза, сыра или переработанного мяса — это основной нежелательный момент.

— Тонкий лаваш обычно сделан из муки высшего сорта, имеет высокий гликемический индекс и низкую питательную ценность. Один лист лаваша содержит около 120 ккал, и это в основном «пустые калории».

— Уличная шаурма может быть источником кишечных инфекций. Выбирать следует только заведения с хорошей репутацией и соблюдением санитарных норм.

— Высокая калорийность — порция шаурмы весом 350–400 г содержит примерно 600–900 ккал — 25–45% дневной нормы для женщин и 20–30% для мужчин. Это полноценный приём пищи, а не лёгкий перекус, как многие воспринимают шаурму.

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Как приготовить «правильную» шаурму дома?

Домашняя шаурма позволяет полностью избежать всех недостатков уличной.

Вот несколько советов, которые помогут сделать блюдо максимально сбалансированным.

1. Выбирайте куриную грудку или нежирную говядину, избегайте переработанного мяса с высоким содержанием жира. Нарежьте мясо тонкими полосками, замаринуйте с небольшим количеством йогурта, лимонного сока и специй (паприка, кумин, кориандр) на 30 минут — это сделает текстуру более нежной и менее жирной. Готовьте на сковороде с небольшим количеством масла или запекайте в духовке/аэрогриле.

2. Замените майонез на традиционный соус. Смешайте натуральный йогурт + измельчённый чеснок + немного лимонного сока + соль и перец. Если хотите использовать майонез, смешайте его со сметаной или йогуртом в пропорции 1:1, чтобы снизить жирность.

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3. Добавьте в шаурму больше овощей — капусты, огурцов, помидоров и зелени — они добавят объём и сытость. Избегайте сыра, картофеля фри и жирного соуса. Вместо обычного белого по возможности выбирайте цельнозерновой лаваш. Если лаваш большой, можно использовать половину листа. Завернув, обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки — это уменьшит количество масла и улучшит вкус.

«Шаурма — не „супергерой“ и не „злодей“, — считает кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский — Домашняя шаурма — это вкусный, сытный и относительно здоровый вариант быстрого перекуса».