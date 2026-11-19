Американские кардиологи оценили 10 популярных вариантов завтрака и определили, какие из них полезнее для сердечно-сосудистой системы, а какие лучше употреблять реже. Об этом пишет издание Parade, перевод статьи выполнил aif.ru.

Первое место заняла овсяная каша из цельных овсяных зерен с ягодами и грецкими орехами. По словам кардиолога Шрихари Найду, такое сочетание обеспечивает организм клетчаткой, антиоксидантами и омега-3 жирными кислотами.

На второй позиции оказался греческий йогурт с бананом и семенами льна. Он содержит белок, кальций, калий и полезные жиры. Третье место занял тост из цельнозернового хлеба с авокадо, яйцом и красным перцем.

Четвертую строчку получил омлет со шпинатом, колбасой и нежирным сыром. Специалисты отметили, что переработанное мясо при регулярном употреблении может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Пятое место досталось натуральному йогурту с апельсинами и сладкой гранолой. Несмотря на пользу самого йогурта, добавленный сахар снижает ценность такого завтрака.

В середине рейтинга оказались черничный маффин с латте и бейгл с копченым лососем и сливочным сыром. В первом случае специалисты обратили внимание на избыток сахара и насыщенных жиров, во втором — на недостаток клетчатки и высокое содержание соли.

Восьмое место занял сэндвич с колбасой, яйцом и сыром. Кардиологи указали на большое количество жиров и переработанного мяса.

Предпоследнюю позицию получили сладкие сухие завтраки с апельсиновым соком. Замыкают список панкейки с сиропом и сливочным маслом. По оценке специалистов, такие блюда содержат много рафинированных углеводов и сахара, поэтому не подходят для ежедневного рациона.

Кардиологи советуют чаще выбирать завтраки, в которых есть клетчатка, белок и полезные жиры. Такие продукты помогают дольше сохранять сытость и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

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