Диетолог Кэлли Крайцир назвала утренний стакан воды полезной привычкой, но подчеркнула, что заставлять себя пить сразу после пробуждения необязательно. Об этом она рассказала в интервью изданию Real Simple, перевод статьи выполнил aif.ru.

По словам специалиста, пожилым людям ориентироваться исключительно на чувство жажды не стоит. С возрастом оно может ослабевать, из-за чего человек не всегда своевременно замечает недостаток жидкости.

Особого внимания питьевой режим требует и при некоторых хронических заболеваниях. Например, людям с сердечной недостаточностью или проблемами с почками может понадобиться индивидуальный план употребления жидкости, поскольку избыток воды в таких случаях тоже способен навредить.

Диетолог также советует учитывать предстоящую физическую активность. Тем, кто собирается на утреннюю пробежку в жаркую погоду, может быть полезно выпить немного воды заранее, даже если сильной жажды нет.

При этом необязательно ограничиваться обычной водой. Крайцир напомнила, что чай и кофе также учитываются в общем объеме потребляемой за день жидкости.

Ранее невролог назвал простую привычку после ужина для здоровья мозга.