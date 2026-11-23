Людям с повышенным артериальным давлением советуют завтракать через 30–60 минут после пробуждения. Такая привычка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает французское издание Top Santé со ссылкой на рекомендации диетологов, перевод статьи выполнил aif.ru.

Специалисты отмечают, что утренний прием пищи важен в том числе из-за естественного повышения уровня кортизола — гормона стресса, который влияет на артериальное давление. Регулярный отказ от завтрака может нарушать привычный ритм выработки этого гормона и быть связан с более высокими показателями давления.

При этом диетологи подчеркивают, что не стоит заставлять себя есть сразу после пробуждения. Если утром нет аппетита, лучше постепенно выработать удобный и регулярный режим питания, а не пропускать первый прием пищи.

Не менее важно и то, что находится на тарелке. Для поддержания нормального давления специалисты рекомендуют выбирать продукты с низким содержанием соли, но богатые калием, кальцием и магнием. В рацион можно включить фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и источники белка.

В качестве примера диетологи приводят яйца с цельнозерновым хлебом или натуральный йогурт с фруктами. Желательно, чтобы завтрак содержал не менее 20 граммов белка. Количество соленых мясных продуктов и сладкой выпечки советуют ограничить.

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