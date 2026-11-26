Люди с диабетом второго типа имеют гораздо более высокий риск развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, у кого диабета нет, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она сослалась на масштабный метаанализ, который объединил данные 40 исследований (более 27 миллионов наблюдений) по всему миру.

«В цифрах это выглядит так: из каждой тысячи людей с диабетом примерно пять человек ежегодно получают диагноз "болезнь Альцгеймера"», - написала Павлова в мессенджере «Макс».

По ее словам, инсулин в мозге он помогает нейронам общаться друг с другом, участвует в процессах памяти и поддерживает выживание нервных клеток. Когда развивается инсулинорезистентность (потеря клетками организма чувствительности к инсулину), мозг частично лишается этой защиты. Хронически повышенный сахар в крови повреждает и со временем сужает мелкие сосуды мозга, и нейроны начинают «голодать» из‑за нехватки кислорода и питательных веществ. Постепенно нарастает хроническое воспаление, которое ускоряет повреждение нервной ткани. В мозге легче накапливается токсичный белок бета‑амилоид, который образует бляшки при Альцгеймере. При этом один из ферментов, который помогает его расщеплять, идет на переработку избытка инсулина, и его не хватает на «уборку» амилоида.

В связи с этим Павлова рекомендовала пациентам контролировать уровень глюкозы в крови, не забывать о физической активности, ввести в рацион на клетчатку, овощи и качественный белок, контролировать вес (особенно объема талии) и регулярно нагружать мозг чтением, изучением нового и головоломками.

Ранее Павлова рассказала, что регулярные физические нагрузки помогают улучшить чувствительность мышц к инсулину при сахарном диабете второго типа.