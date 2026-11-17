Каждый дополнительный градус температуры воздуха в спальне ночью снижает уровень концентрации на следующий день, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сославшись на исследование ученых из University of Hildesheim, Graz и Technical University of Vienna.

В мессенджере «Макс» она отметила, что диапазон комфортной температуры для сна у каждого человека свой, он зависит, в частности, от обмена веществ и гормонов, соотношения жировой и мышечной ткани в организме, от возраста, привычки, влажности воздуха, белья, одеяла и даже партнера рядом. При этом большинству людей лучше всего спится при 16–20 °C, а температура 24 °C уже является зоной риска для качества сна и утренней ясности, рассказала Павлова.

Для того, чтобы понять, какая температура подходит конкретному человеку, врач посоветовала в течение недели поддерживать в спальне чуть более прохладную температуру и сравнить, как голова работает с утра.

Для повышения качества сна Павлова также рекомендовала проветривать комнату перед сном, выбирать более легкое постельное белье летом, при необходимости ставить кондиционер на температуру 19–21 °C и не направлять поток воздуха на себя, а также принимать перед сном прохладный душ.

Ранее диетолог Сэм Сигел рассказала, что употребление рыбы на ужин способствует улучшению качества сна и помогает организму быстрее восстановиться за ночь.