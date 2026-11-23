Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале рассказала о двух свежих исследованиях, которые выявили общий механизм возрастной зябкости и замедленного восстановления после болезней у людей старшего возраста.

По словам специалиста, причиной обоих явлений оказалось хроническое воспаление. Так, у молодых мышей при комнатной температуре активно работают почти 29% клеток бурого жира — особой ткани, которая сжигает калории и вырабатывает тепло. У пожилых эти клетки фактически заблокированы: с возрастом иммунные клетки выделяют всё больше воспалительного сигнала IL-1β, который удерживает бурый жир в спящем режиме. Именно поэтому пожилые люди постоянно мёрзнут даже в тёплом помещении.

Второе исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, объяснило замедленное восстановление мышц. В стареющих мышцах накапливаются так называемые «клетки-зомби» — сенесцентные иммунные клетки, которые постоянно выделяют избыточные простагландины. У молодых этот воспалительный сигнал короткий и запускает ремонт тканей, а у пожилых он не выключается, превращаясь в тлеющее воспаление, из-за которого мышцы не могут восстановиться.

«С возрастом воспаление нарастает — бурый жир засыпает — тело хуже греет себя. Параллельно то же воспаление мешает мышцам чиниться после любого стресса. Одна причина — два знакомых симптома», — приводит издание вывод эндокринолога.

Для поддержания обоих процессов врач рекомендует силовые нагрузки и достаточное количество белка в рационе, ежедневное движение — даже короткое, а также тёплую одежду без стеснения. После болезни или вынужденного постельного режима Павлова советует не ждать, что всё пройдёт само, а начинать двигаться как можно раньше — мягко, постепенно и под контролем врача.

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