Бутылка к празднику куплена, но вопросы остаются. Когда поставить её в холодильник? Нужны ли специальные бокалы? Подойдёт ли шоколад? И обязательно ли допивать всё до конца новогодней ночи? С игристым проще обращаться, если заранее продумать несколько мелочей.

Почему именно шампанское?

Связь шампанского с праздником сложилась задолго до телевизионных новогодних огоньков. В России игристое подавали на дворянских торжествах, где оно ассоциировалось с роскошью и особым случаем. В советское время напиток стал доступнее и закрепился среди привычных атрибутов новогоднего стола. У этой традиции нет одной бесспорно установленной даты рождения. Поэтому рассказы о конкретном победном тосте, с которого якобы всё началось, лучше воспринимать как версии.

Охладить заранее, а не за пять минут до полуночи

Начните с рекомендаций на этикетке: температура подачи зависит от конкретного вина. В источниках встречаются ориентиры 6–8 и 8–10 °C — превращать их в одну обязательную для всех бутылок цифру не нужно.

Заранее поставьте вино в холодильник. Если времени мало, пригодится ведёрко с холодной водой и льдом. Во время застолья оно же поможет бутылке оставаться прохладной. Морозилка требует особого внимания: забытая там бутылка может замёрзнуть и лопнуть.

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Открыть спокойно: шесть простых действий

Прежде чем освобождать пробку, подготовьте полотенце и убедитесь, что горлышко направлено в свободную сторону, а далее:

Не встряхивайте бутылку;

Снимите фольгу, придерживая пробку рукой;

Ослабьте проволочный фиксатор — мюзле, продолжая удерживать пробку;

Наклоните бутылку примерно на 45 градусов, направив её в сторону от людей;

Накройте пробку полотенцем и крепко придерживайте;

Медленно поворачивайте бутылку, контролируя движение пробки и позволяя давлению выходить постепенно.

Задача — спокойно освободить горлышко. Летящая пробка может серьёзно травмировать глаз, поэтому устраивать «салют» за столом не стоит.

Выбрать бокал и познакомиться с перляжем

Для подачи подойдут бокалы на ножке с вытянутой или сужающейся кверху чашей. Наливайте понемногу, давая пене осесть. Цепочки пузырьков, поднимающихся в бокале, называются перляжем. Название происходит от французского perle — «жемчужина». Красивое слово пригодится для разговора за столом, но внешний вид пузырьков не стоит превращать в единственный тест качества вина.

Подобрать закуску к вину

Сопровождение стоит выбирать с учётом сладости и насыщенности напитка. Вместо сложного меню можно подготовить несколько небольших закусок.

Что подаём Что поставить рядом Брют Морепродукты, икра Игристое к несладким закускам Канапе со слабосолёной рыбой, мягкие сливочные сыры, выдержанный твёрдый сыр Более сладкое игристое Клубника, лёгкие десерты — например, безе или меренга

При выборе сыра, рыбы и соусов учитывайте выраженность вкуса: особенно резкие добавки могут перетянуть внимание на себя.

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Привычное новогоднее соседство шоколада и мандаринов не обязательно окажется удачной гастрономической парой. На фоне сладкого десерта сухое вино может показаться более кислым, а горький шоколад — изменить впечатление от его вкуса.

Жгучие специи и насыщенные уксусные маринады тоже могут мешать различать тонкие оттенки напитка. Если хочется оценить именно вино, попробуйте его с более нейтральной закуской.

Это вопрос вкусового сочетания, а не универсальный медицинский запрет. Любимые продукты необязательно убирать со стола — достаточно не требовать, чтобы каждый из них подходил к каждому бокалу.

С лекарствами не мешать

Решение зависит от конкретного препарата. Как объясняла aif.ru доктор Татьяна Шаповаленко, алкоголь способен менять действие лекарства и провоцировать побочные эффекты. Сведения о совместимости нужно искать в инструкции. Поэтому «всего один бокал» — не универсальное разрешение. Если совместимость неясна, уточните её у врача или фармацевта заранее. Не отменяйте назначенное лечение ради праздничного тоста.

Бутылку можно не допивать

Нет. Сам факт открытой бутылки не обязывает её допивать. В беседе с aif.ru гастроэнтеролог Алексей Буеверов обращал внимание на то, что газ в игристом может ускорять всасывание алкоголя и наступление опьянения. Заранее решите, будете ли вы пить вообще, и не превращайте каждый новый тост в обязательную добавку. Оставшееся вино можно закрыть и убрать. Открыл и не выпил. Рецепт сохранения откупоренной бутылки шампанского Подробнее

Хранение открытой бутылки

Используйте специальный стоппер для игристых вин и поставьте бутылку в холодильник. Лучше выбрать место на полке в глубине, где температура стабильнее, чем в дверце. По рекомендации сомелье Андрея Кеменова, опубликованной на aif.ru, ориентир для хранения открытого игристого — два-три дня при температуре около 5 °C. Это не обещание, что напиток останется таким же: постепенно он теряет газ, меняет вкус и аромат. Не оставляйте бутылку открытой на столе до следующего вечера. Холод и подходящая пробка помогут сохранить её лучше.

Игристое попало в морозилку

Не пытайтесь немедленно открыть бутылку или быстро отогреть её горячей водой. Сомелье Даниил Ковалев советовал читателям aif.ru избегать резких перепадов температуры и начинать постепенное размораживание в холодильнике. Обращаться с такой бутылкой нужно осторожно: стекло может лопнуть, а вкус вина после размораживания — измениться. Проще заранее освободить место в холодильнике и не охлаждать игристое между пельменями и замороженными ягодами.