Итальянский ювелир и предприниматель Паоло Булгари, десятилетиями возглавлявший семейный дом Bulgari, скончался в возрасте 89 лет. О смерти мастера сообщили его родственники, передает итальянское информационное агентство ANSA, уточняя, что причина кончины не раскрывается.

В обращении близкие подчеркнули незаурядный характер покойного, его душевную теплоту и деловую хватку человека, искренне преданного Италии и ставшего ее символом на мировой арене.

«Уходит величайший ювелир нашего времени», — говорится в официальном заявлении семьи Булгари.

По информации газеты La Repubblica, траурная церемония прощания и похороны состоятся в понедельник, 23 ноября, в 11:00 по местному времени в Риме — в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.

Паоло Булгари родился 8 октября 1937 года в семье Джорджо Булгари и приходился внуком греческому переселенцу Сотирио Булгари, основавшему компанию в итальянской столице в конце XIX века. В 1884 году была зарегистрирована марка, а в 1894-м открылась первая лавка серебряных изделий на улице Систина, за которой в 1905 году последовал флагманский бутик на улице Кондотти.

Унаследовав дело отца и дяди Костантино, Паоло вместе с братьями Джанни и Николой превратил семейную мастерскую в глобальный люксовый бренд, расширив ассортимент за счет часов, парфюмерии, аксессуаров и изделий из кожи. Занимая пост президента компании, он лично участвовал в разработке украшений и сформировал фирменный стиль марки с использованием желтого золота, массивных форм, ярких цветных самоцветов и античных мотивов. Расцвет дома пришелся на 1960–1970-е годы, когда среди его постоянных клиентов закрепились звезды мирового кинематографа.

Бизнес оставался под управлением династии до 2011 года, пока его не приобрел французский холдинг LVMH. Тем не менее бренд сохранил прочную связь с Римом, где недавно открылся отель Bulgari на площади Императора Августа, а сама компания профинансировала реставрацию расположенного рядом античного мавзолея Августа.

В январе 2026 года Италия простилась с еще одной знаковой фигурой мировой индустрии роскоши — на 94-м году жизни ушел из жизни легендарный кутюрье и создатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. На протяжении полувека в его нарядах блистали известнейшие женщины эпохи, включая бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди и актрису Софи Лорен, а глава итальянского правительства Джорджа Мелони назвала его вечным символом национальной высокой моды.