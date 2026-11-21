В американском штате Вирджиния скончался маленький ребенок, у которого лабораторно подтвердили заражение корью. Это первый зарегистрированный в регионе летальный исход от данного заболевания почти за полвека. Об этом сообщило местное управление здравоохранения.

По данным ведомства, умершему ребенку было от нуля до четырех лет. Дополнительные сведения о произошедшем власти раскрывать не намерены, объяснив это необходимостью соблюсти конфиденциальность и уважать частную жизнь семьи.

Как отмечают местные СМИ, предыдущая смерть от кори в Вирджинии была зафиксирована в 1978 году. Представители органов здравоохранения также предупредили, что случаи заболевания выявлены в нескольких районах штата, и призвали жителей учитывать сохраняющуюся эпидемиологическую опасность.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты лишились статуса государства, ликвидировавшего корь. Причиной стало резкое увеличение числа заболевших, которое привело к масштабной вспышке инфекции и затронуло тысячи человек.