Заслуженный артист России, актер Владимир Устинов скончался после продолжительной болезни на 85-м году жизни, сообщает пресс-служба Рязанского ТЮЗа.

«Сегодня (20 ноября — прим. ред.) после продолжительной болезни умер Владимир Петрович Устинов — заслуженный артист России, наш артист, легенда театра», — сказано в публикации.

Церемония прощания с Владимиром Устиновым состоится в театре 23 ноября.

Владимир Устинов родился в Пермской области 1 апреля 1942 года. Работал в Кизеловском театре драмы, Пермском ТЮЗе. С 1974 года служил в Рязанском ТЮЗе. В 1998-м ему присвоили звание заслуженного артиста России.

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