Бывший баскетболист Филиппинской баскетбольной ассоциации Питер Джун Саймон скончался в возрасте 46 лет. Спортсмену стало плохо во время выставочной игры в городе Давао, после чего его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Об этом сообщил аккаунт Courtside Buzz в соцсети X*.

По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Саймон выступал в PBA на протяжении 16 лет, большую часть карьеры представляя клуб «Магнолия Хотшотс». За высокую результативность он получил прозвище «Забивающий апостол».

Ранее сообщалось, что повреждения, полученные во время боя, привели к смерти пятикратного чемпиона Ирландии по боксу Ли Ривза через 3,5 месяца после поединка. Боксеру был 31 год.

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