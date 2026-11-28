Писатель и сценарист Александр Каневский умер утром в субботу, сообщил в соцсетях его сын Михаил.

«Отец скончался сегодня в пять утра на 94-м году жизни», - написал он.

По информации СМИ, Александр Каневский, младшим братом которого является актер и телеведущий Леонид Каневский, умер в Израиле, куда переехал в 1991 году.

Напомним, Александр Каневский - автор более двух десятков повестей. Также он писал рассказы, пьесы и репортажи. В СССР писатель публиковался в «Литературной газете», «Огоньке», «Крокодиле» и «Юности».

Каневский также участвовал в создании популярных юмористических передач «Кабачок „13 стульев“» и «Вокруг смеха». После переезда в Израиль он занимался выпуском двух юмористических журналов и сатирической газеты, а также был руководителем театра комедии.