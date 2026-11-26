В Праге на 86-м году жизни скончалась известная балерина Марта Дроттнерова. Об этом сообщает ČTK, материал перевел aif.ru.

Артистка, которая в свое время проходила творческую стажировку в Москве и выходила на подмостки Большого театра, дебютировала в одной из первых заметных ролей — партии Катерины в чехословацкой премьере балета Сергея Прокофьева «Каменный цветок» в 1958 году.

В двадцатилетнем возрасте танцовщица одержала победу на международном балетном конкурсе в Рио-де-Жанейро. На сцене Национального театра Чехии она блистала в партиях Авроры в «Спящей красавице», Джульетты в «Ромео и Джульетте», Китри в «Дон Кихоте», а также Ширин в «Легенде о любви».

Репертуар артистки включал хореографические постановки на музыку Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и чешского классика Богуслава Мартину. Вершиной ее творческого пути стала двойная партия Одетты и Одиллии в «Лебедином озере» Чайковского.

После завершения активной сценической карьеры Дроттнерова посвятила себя педагогической деятельности на кафедре танца пражской Академии музыкальных искусств и работала балетмейстером-репетитором в Национальном театре.

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