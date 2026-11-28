Актер театра и кино Владимир Мельников, знакомый зрителям по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», умер 26 ноября после тяжелой болезни. Несмотря на мучительный недуг, он продолжал выходить на сцену Русского духовного театра «ГЛАС» и никогда не жаловался на свое состояние. Коллеги рассказали aif.ru о последних днях жизни Мельникова, его мужестве, творчестве и предстоящей церемонии прощания.

Больше года боролся с тяжелой болезнью

Причиной смерти Владимира Мельникова стала онкология. Актер последние дни жизни провел в больнице.

«Боролся он с онкологией больше года, умирал мучительно в паллиативном отделении», — рассказал aif.ru актер «ГЛАСа» Андрей Лавров.

По его словам, в последние дни врачи вводили Мельникову сильнодействующие препараты, чтобы обеспечить ему глубокий покой.

Тяжелая болезнь постепенно отдалила артиста от театральной жизни. Как рассказал Лавров, с прошлой зимы его начали вводить на роли Мельникова в спектаклях.

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При этом сам актер до последнего старался не показывать окружающим, насколько тяжело ему приходится. Коллеги вспоминают, что даже во время болезни он сохранял мужество и не позволял себе жаловаться.

Выходил на сцену, несмотря на тяжелую болезнь

Владимир Мельников с 2013 года служил в Русском духовном театре «ГЛАС». За годы работы он стал не просто востребованным артистом труппы, но и близким человеком для многих коллег.

Актриса театра Галина Маслакова, которая работала с Мельниковым с момента его прихода в «ГЛАС», призналась, что тяжело переживает его уход.

«Я очень любила Володю — и как актера, и как человека. Мы с ним работали с 2013 года, то есть 13 лет вместе, и во всех спектаклях были вместе. Он очень тонкий, чудесный, эмоциональный актер. Он написал песни, которые и сейчас звучат в наших постановках, в частности в "Николае Рубцове"», — рассказала она aif.ru.

По словам Маслаковой, Мельников успел поработать над новым спектаклем «Из рода в род». Он прекрасно репетировал, однако из-за болезни так и не смог выйти на премьеру.

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«Это был очень цельный человек, актер с хорошим внутренним стержнем. Очень жаль, что его не стало. Он, наверное, около года боролся с онкологией, никогда не жаловался, очень мужественно себя вел», — поделилась актриса.

Другой коллега артиста Дмитрий Крючков также подчеркнул, что даже серьезные проблемы со здоровьем не мешали Мельникову оставаться активным участником театральной жизни.

«Играл в спектакле "Водевиль", причем уже будучи довольно больным, также играл в спектакле "Николай Рубцов". Был очень плотно занят в репертуаре театра», — рассказал Крючков.

Был актером, поэтом и музыкантом

Коллеги вспоминают Владимира Мельникова не только как талантливого артиста, но и как разностороннего творческого человека. Он занимался музыкой, писал стихи и песни, выступал на бардовских концертах, пробовал себя в режиссуре и продюсировании.

Дмитрий Крючков назвал ушедшего артиста настоящим русским человеком, патриотом и хорошим товарищем.

«Потрясающий русский актер в полном смысле этого слова, поэт и музыкант. Настоящий патриот, когда-то служивший в морской пехоте, и хороший товарищ», — поделился он.

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Теплые воспоминания о Мельникове сохранились и у Виктора Золотонога: «Работали вместе в театре. Репетировали. Играли спектакли. Ездили на рыбалку не раз. Володя много рассказывал о работе и творческих поисках».

Мельников окончил ГИТИС в 1986 году. До прихода в театр «ГЛАС» работал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, а также в Московском драматическом театре на Перовской.

На сцене «ГЛАСа» он сыграл множество запоминающихся ролей. Среди них — Земляника в «Ревизоре», Гаврила в «Селе Степанчикове…», Поэт в «Черной книге», Генерал и дед Николая Петровича в постановке «Живы будем — не помрем!», Франко в «Дитя души» и Боярин в «Корсунской легенде». Также актер участвовал в детских сказочных спектаклях.

Экранная биография Мельникова насчитывает почти 40 проектов. Среди них — популярные телесериалы «Кулагин и партнеры», «Час Волкова», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «След», «Солдаты», «Кодекс чести», «Осиное гнездо», «Лесник» и «Раскол». Широкую известность актеру принесли роли в сериалах «Глухарь» (2010) и «Склифосовский» (2012).

За служение искусству и Отечеству Мельников был награжден орденом «За заслуги перед Родиной и Отечеством» Союза ветеранов Афганистана.

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Где и когда похоронят Владимира Мельникова

Церемония прощания с Владимиром Мельниковым состоится 28 ноября. Она пройдет в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Начало запланировано на 11:30.

«Похоронами в основном занимается гражданская жена Владимира Николаевича, дочка не сможет приехать, так как живет в Одессе. Поддержку оказала дирекция театра "ГЛАС"», — сообщил Андрей Лавров.

После церемонии прощания артиста похоронят на Богородском кладбище.

Уход Владимира Мельникова стал тяжелой потерей для его коллег и близких. В театре его помнят как тонкого и эмоционального актера, талантливого музыканта и человека, который даже перед лицом тяжелой болезни старался оставаться верным своему делу.