В Париже скончался Жан-Клод Ваннье — композитор и аранжировщик, работавший вместе с французским музыкантом Сержем Генсбуром. Ему было 83 года. Информацию об этом распространила радиостанция RFI.

Известность пришла к Ваннье прежде всего благодаря совместной с Генсбуром работе над пластинкой Histoire de Melody Nelson («История Мелоди Нельсон», 1971). С течением времени этот альбом был признан культовым.

Ваннье, появившийся на свет в 1943 году, освоил фортепиано в 18 лет. На протяжении разных лет его партнёрами становились заметные фигуры французской эстрады — среди них Ален Башунг, Джейн Биркин, Далида и Мишель Жонас.

Ранее сообщалось, что в Праге в возрасте 85 лет умерла чешская балерина Марта Дроттнерова.