Скончался бывший гитарист британской рок‑группы Duran Duran Энди Тейлор. Музыканту было 65 лет. О его смерти коллектив сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

Согласно сообщению, Энди Тейлор долгое время боролся с раком простаты и ушёл из жизни 23 ноября в кругу родных людей.

Тейлора присоединился к группе в 1980 году и принял участие в записи первых четырёх альбомов, которые завоевали широкую популярность как в Великобритании, так и в США. В 1986 году музыкант покинул коллектив, но вернулся в 2001 году и помог создать 11‑й альбом коллектива Astronaut. В 2006 году их пути вновь разошлись. Уже в 2023 году Тейлор поучаствовал в работе над последним на данный момент альбомом группы Danse Macabre в качестве сессионного музыканта.

Ранее сообщалось, что в возрасте 64 лет также ушел из жизни основатель и бессменный лидер одной из первых российских регги-групп Jah Division Герберт Моралес.