Советский и израильский писатель-сатирик Александр Каневский, старший брат актера и телеведущего Леонида Каневского, умер 28 ноября в Израиле на 94-м году жизни. О смерти литератора сообщили израильские СМИ.

Каневский родился 29 мая 1933 года в Киеве. Он работал в области литературы, драматургии и кинодраматургии, его произведения публиковали «Литературная газета», журналы «Огонек», «Крокодил», «Юность» и другие советские издания. В 1980 году писатель перебрался в Москву.

Известность ему принесло участие в создании популярных юмористических передач «Кабачок „13 стульев“» и «Вокруг смеха». Кроме того, Каневский писал эстрадные миниатюры для дуэта Тарапуньки и Штепселя и возглавлял московский театр «Гротеск».

В 1991 году литератор переехал в Израиль и обосновался в Тель-Авиве. Там он продолжил заниматься творчеством: выпускал юмористические журналы «Балаган» и «Балагаша», а также сатирическую газету «Неправда». С 2005 по 2009 год Каневский руководил театром комедии «Какаду».

За свою карьеру Каневский написал более 20 повестей, сборников рассказов, пьес и репортажей. Совокупный тираж его произведений превысил миллион экземпляров. Среди наград Каневского — премия имени Юрия Нагибина, премия Федерации союзов писателей Израиля и Золотая медаль Франца Кафки.

В одном из интервью писатель рассказывал, что никогда не конфликтовал с младшим братом Леонидом. По его словам, он также помогал будущей звезде сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» с написанием эстрадных монологов.

Ранее умер актер из «Глухаря» и «Склифосовского» Владимир Мельников.