Стало известно, что кроме Никиты Джигурды, в больнице находится и член его семьи. Об этом aif.ru выяснил в ходе беседы с братом артиста Сергеем Джигурдой.

О том, что актер попал в больницу, Сергей узнал от корреспондента aif.ru.

«Мне неизвестно, что с братом. Я с ним не общаюсь в течение пяти или даже семи лет… У меня сейчас жена в больнице умирает, поэтому мне сейчас не до этого, извините», — сказал собеседник издания.

Супруга Никиты Джигурды Марина Аниськина рассказала, что актер почувствовал слабость, приехавшие на скорой врачи диагностировали инфаркт. Несмотря на это, 65-летний артист сумел дойти до автомобиля врачей сам. В больнице врачи диагностировали закупорку артерии сердца. Сердечная мышца испытывала острое кислородное голодание. На данный момент состояние Джигурды стабилизировали.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова позже сообщила, что Джигурда находится в Боткинской больнице в 43-й реанимации, артист в сознании. Пациентом занимаются доктора, включая заместителя главного врача.

Как писали СМИ, в больницу Джигурда попал после игры в падел в Екатеринбурге. Артист впервые попробовал данный вид спорта во время поездки. После матча давление у шоумена подскакивало до 230. Утверждается, что он не мог уснуть три ночи подряд.

Никите Джигурде 65 лет. Его кинодебют состоялся в 1987 году в телефильме «Раненые камни». Широкую известность актеру принесла роль фермера и ветерана Афганской войны в картине «Любить по-русски», вышедшей в 1995 году. Впоследствии он вернулся к этому образу в двух продолжениях фильма — «Любить по-русски 2» (1996) и «Любить по-русски 3: Губернатор» (1999).