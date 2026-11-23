СМИ сообщают, что сеголня утром был госпитализирован Никита Джигурда. Со ссылкой на его жену Марину Анисину говориться, что он почувствовал слабость и приехзавшие на скорой врачи диагностировали инфаркт. Несмотря на это 65-летний актер сумел дойти до автомобиля врачей сам. В 9.30 он уже был в кардиореанимации. Врачи диагностировали закупорку артерии сердца. Сердечная мыщца испытывает острое кислородное голодание.

А что такое инфаркт?

«Под инфарктом миокарда понимают острое проявление ишемической болезни сердца», — рассказал aif.ru врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Причин развития инфаркта несколько:

часто это резкое повышение артериального давления, такое состояние называют еще гипертоническим кризом;

слишком активная физическая нагрузка, непосильная для этого конкретного сердца;

травма в зоне сердца, удар, например при ДТП;

воспаление в организме, когда случается сбой в коронарном кровотоке — такое случается при ряде аутоиммунных заболеваний.

Из-за таких проблем мышца сердца недополучает кислорода, начинается голодание. В случае если гипоксия продолжается дольше 30 минут, развивается инфаркт миокарда.