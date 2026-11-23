Никиту Джигурду увезли в больницу с инфарктом. По словам жены артиста Марины Анисиной, его доставили в медицинское учреждение около 9:30 и поместили в реанимацию.

«Сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все. У него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются», — рассказала супруга Джигурды РИА Новости.

Никите Джигурде 65 лет. Его кинодебют состоялся в 1987 году в телефильме «Раненые камни». Широкую известность актеру принесла роль фермера и ветерана Афганской войны в картине «Любить по-русски», вышедшей в 1995 году. Впоследствии он вернулся к этому образу в двух продолжениях фильма — «Любить по-русски 2» (1996) и «Любить по-русски 3: Губернатор» (1999).

Ранее суд удовлетворил иски Джигурды к двум индивидуальным предпринимателям, которые продавали на маркетплейсе Ozon товары с его изображением без согласия артиста.