65-летний актер, музыкант и шоумен Никита Джигурда сегодня утром доставлен в больницу с инфарктом. По предварительным данным, у артиста резко подскочило давление, а таблетки не помогли. Сейчас шоумен находится в реанимации. Aif.ru собрал детали.

Никита Джигурда попал в реанимацию с инфарктом

Известный российский актер и шоумен Никита Джигурда в понедельник попал в реанимацию в инфарктом. Информацию об этом подтвердила его супруга Марина Анисина.

Актера госпитализировали в 9:30 утра. Перед этим у него резко подскочило давление, которое не удалось снизить таблетками.

«Сегодня утром вызвала скорую, на скорой увезли в реанимацию с инфарктом. Доставили его в 9:30», – рассказала в беседе с РИА Новости жена артиста Марина Анисина.

По ее словам, чуть позже ей рекомендовали позвонить в больницу, чтобы узнать о состоянии мужа.

«У него телефона с собой нет», - добавила известная фигуристка.

Как пишут СМИ, в больницу Никита Джигурда попал после игры в падел в Екатеринбурге. Артист впервые попробовал данный вид спорта во время поездки. После матча давление у шоумена подскакивало до 230. Утверждается, что он не мог уснуть три ночи подряд.

Брат Джигурды прокомментировал госпитализацию артиста

На госпитализацию Никиты Джигурды отреагировал его брат Никита. В эксклюзивном комментарии Aif.ru родственник шоумена заявил, что ничего не знал, так как давно с ним не общается.

«Мне неизвестно, что с ним. Я с братом не общаюсь в течение пяти или даже семи лет», — сказал Сергей.

Напомним, причиной конфликта между братьями стало заявление Сергея о том, что Никита когда-то лежал в психиатрической клинике. Актер обвинил родственника в том, что тот просто повторяет жёлтые сплетни. После этого братья публично выяснили отношения на одном из шоу.

Волочкова рассказала о госпитализации Джигурды

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в соцсетях о состоянии Никиты Джигурды. По ее словам, он был госпитализирован в Боткинскую больницу вчера, а сейчас находится в 43-й реанимации.

«Никита в сознании. Им занимаются доктора», - уточнила Волочкова.

Она добавила, что сообщит подробности, как только они станут ей известны.

Эпатаж и скандалы: чем известен Джигурда

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. В 1987 году окончил Театральное училище имени Щукина. В разные годы работал в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот». Впервые снялся в кино в 1987 году в картине «Раненые камни».

Широкую известность получил после роли бывшего офицера Виктора Курлыгина в мелодраме Евгения Матвеева «Любить по-русски» (1995). Позже он снялся в продолжениях фильма — «Любить по-русски 2» (1996) и «Любить по-русски 3: Губернатор» (1999). Хорошо запомнилась зрителям сыгранная им роль казачьего атамана Ивана Кольца в историческом сериале «Ермак» (1996).

Также на его счету такие фильмы, как «Любовницы», «Что творят мужчины! 2», «Тарас Бульба» и «За последней чертой».

В 1993 году он стал режиссёром и соавтором сценария фильма «Супермен поневоле, или Эротический мутант». В нем он сыграл главную роль, а также написал музыку.

Известен Джигурда и как музыкант. В подростковом возрасте он исполнял песни Владимира Высоцкого. Позже записал несколько альбомов - «Лунная женщина», «Огонь любви», «Фиолетовая роза», «Глюоновые танцы», «Хулиган я, хулиган» и т.д. Всего его дискография насчитывает почто четырё десятка пластинок. Также Джигурда написал несколько поэтических сборников, среди которых книга «Вертикаль русского мата. Батарейка Бога».

В светскую хронику артист чаще всего попадает из-за своего эпатажного поведения. Он известен публичными конфликтами и необычными перформансами. Так, например, общественность долго обсуждала его короткометражный фильм, снятый во время родов супруги Марины Анисиной. В 2009 году он получил за него антипремию «Серебряная калоша». Также актер оказывался в центре скандала в 2024 году из-за откровенных видео с балериной Анастасией Волоковой.

Добавим, что в 2016 году шоумен сменил имя на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. В 2022 году Джигурда получил российское гражданство по упрощённой процедуре.

Личная жизнь Никиты Джигурды

Никита Джигурда был женат четыре раза. Его первой супругой стала сокурсница Нелли Джигурда. В 1984 году у них родился сын Владимир.

Во второй раз он женился на актрисе и бывшей супруге мызыканта Олега Митяева Марине Есипенко.

Третья жена — поэт и фотограф Яна Павелковская, родила шоумену двух сыновей Артемия-Добровлада и Илью-Максимилиана.

Сейчас Джигурда состоит в барке с французской и российской фигуристкой Мариной Анисиной. В паре с французским фигуристом Гвендалем Пейзера она завоевала бронзовую медаль Олимпийских играх в Нагано (1998 год), золото на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (2002 год).

В 2016 году супруги развелись. Анисина переехала во Францию и обвинила экс-муэа в изменах, а также называя его «больным». Джигурда на пресс-конференции, посвященной разводу с Анисиной, исполнил эротический танец под горловое пение мантр. В 2021 году пара объявила о воссоединении. Фигуристка все свои прошлые высказывания опровергла.

У Анисиной и Джигурды двое детей — сын Мик-Анжель-Крист Анисин-Джигурда и дочь Эва-Влада Анисина-Джигурда.