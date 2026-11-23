Сергей Джигурда отреагировал на информацию о том, что его знаменитый брат Никита Джигурда попал в больницу.

Ранее стало известно, что артиста доставили в медицинское учреждение и поместили в реанимацию.

О том, что Никита Джигурда в больнице, его брат узнал от корреспондента aif.ru.

«Мне неизвестно, что с ним. Я с братом не общаюсь в течение пяти или даже семи лет», — сказал Сергей.

Супруга Никиты Джигурды Марина Аниськина позже рассказала, что актер почувствовал слабость, приехавшие на скорой врачи диагностировали инфаркт. Несмотря на это актер сумел дойти до автомобиля врачей сам. В больнице врачи уточнили, что произошла закупорка артерии сердца. Сердечная мышца испытывала острое кислородное голодание. На данный момент состоние артиста стабилизировали.

Никите Джигурде 65 лет. Его кинодебют состоялся в 1987 году в телефильме «Раненые камни». Широкую известность актеру принесла роль фермера и ветерана Афганской войны в картине «Любить по-русски», вышедшей в 1995 году. Впоследствии он вернулся к этому образу в двух продолжениях фильма — «Любить по-русски 2» (1996) и «Любить по-русски 3: Губернатор» (1999).