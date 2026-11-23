Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова прокомментировала госпитализацию Никиты Джигурды с инфарктом.

50-летняя Волочкова в своем посте в соцсетях рассказала, что ей продолжают звонить журналисты, желающие получить информацию по поводу текущей ситуации. В связи с этим она дала комментарий в личном блоге.

«У меня есть информация от главных врачей Боткинской больницы. Никита поступил туда вчера с инфарктом. Сейчас он находится в 43-й реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора, включая заместителя главного врача», — написала Анастасия Волочкова.

Напомним, Никиту Джигурду увезли в больницу с инфарктом в понедельник, 23 ноября. По словам жены артиста Марины Анисиной, его поместили в реанимацию.